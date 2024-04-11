Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

В начале полномасштабного вторжения пожилая киевлянка выехала за границу. Когда дети наведались в ее квартиру, то обнаружили там посторонних людей со всеми документами на квартиру. Вывести на чистую воду мошенников, которые продали людям эту квартиру, помогли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые рассказали УНН об особенностях почерковедческих исследований.

Как отмечают эксперты, даже в период войны это направление остается актуальным, ведь с начала полномасштабного вторжения эксперты КНИИСЭ получили в работу 4,5 тыс. почерковедческих исследований. В подавляющем большинстве случаев на решение экспертам выносятся идентификационные задачи, то есть вопрос о том, действительно ли конкретное лицо выполнило рукописный текст, запись или подпись. Очень часто это вопросы, связанные с финансовыми операциями, покупкой и продажей объектов движимого и недвижимого имущества и тому подобное.

"Был случай, когда человек старшего возраста, который жил в Киеве, с начала полномасштабного вторжения выехал за границу. Когда через некоторое время дети этой гражданки пришли на квартиру - проверить все ли в порядке в квартире - оказалось, что там уже находятся незнакомые им люди со всеми документами на квартиру на руках. Конечно у людей был шок, они не могли понять, как так произошло. Потом уже имели догадки, кто из их знакомых имел временный доступ к документам и мог сделать копии, подделать идентификационные документы, выдать себя за владелицу квартиры и успешно ее продать, заверив все у нотариуса. Достаточно сложная и запутанная ситуация была. Нашей задачей, как экспертов-почерковедов, в этой ситуации было ответить на вопрос, действительно ли подпись в документах принадлежала настоящей владелице квартиры. На исследование был предоставлен договор купли-продажи, образцы подписи и все другие необходимые сопроводительные документы. В конце концов квартиру вернули законным владельцам, а мошенников привлекли к ответственности", - рассказывают эксперты.

Мошенники пытаются, но им не удается - эксперты КНИИСЭ о "качестве" подделок нотариальных документов

По их словам, бывают и противоположные случаи, когда люди продают свою собственность, берут средства, а потом пытаются все опровергнуть и подставить покупателей.

Специалисты КНИИСЭ напоминают, что почерк каждого человека имеет уникальные характеристики. Размер букв, наклон, нажим и скорость письма, могут отражать определенные аспекты личности, а в процессе экспертизы используются максимально детализированные характеристики и признаки. Даже если человек попытается скопировать почерк другого или намеренно изменить свой и для рядовых граждан это будет выглядеть правдиво, эксперты довольно легко обнаруживают подделки и к тому же могут указать под влиянием каких сбивающих факторов выполнялись тексты, расписки, записки, подписи в документах и др. Большое значение при проведении исследования имеют образцы подписей, важны их достаточность, качество и достоверность.

Эксперты отмечают, что часто вместе с почерковедческой назначаются и сопутствующие экспертизы.

"Исследуются очень много расписок о займе денег, а также документов, связанных с договорами аренды земли и всеми производными аспектами. Случается, что человек давал в аренду землю на 5 лет и этот срок указан на одной странице договора, а подпись на другой. Первую страницу меняют и корректируют срок с 5 на 50 лет, а вторая страница с оригинальной подписью остается. В таком случае, кроме почерковедческой, необходимо проведение технической экспертизы документов во время которой эксперты определяют, все ли листы были сделаны в одно или разное время и на одном или разных печатных устройствах", - рассказывают в КНИИСЭ.

При этом, добавляют, что почти 90% всех почерковедческих исследований - это, собственно, подписи на документах.

"Сейчас граждане меньше используют рукописные тексты. Документы создаются с помощью компьютерной техники, поэтому из реквизитов остается только подпись. Наш маленький совет для всех - подумать над элементами усложнения подписи, ведь если она простая, то соответственно ее легче подделать", - заключают эксперты.