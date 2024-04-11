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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  45188 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  60373 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  110595 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  144291 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137646 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133277 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117132 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  99636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115910 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115621 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

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Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  203838 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  421583 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Квартиру пожилой киевлянки мошенническим путем продали незнакомцы, пока она находилась за границей во время полномасштабного российского вторжения, но эксперты-почерковеды Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз помогли вернуть имущество законной владелице.

Общество •   •  45188 просмотра
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

В Центре противодействия дезинформации заявили, что российская пропаганда продолжает свои попытки дискредитировать высшее руководство Украины для снижения уровня доверия среди общества.

Война •   •  10988 просмотра
В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

Если имеют более двух автомобилей: у украинцев могут забирать автомобили на нужды армии

Украинцы, которые владеют более чем одним транспортным средством, могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил Украины в соответствии с законопроектом о мобилизации.

Общество •   •  10968 просмотра
Если имеют более двух автомобилей: у украинцев могут забирать автомобили на нужды армии

София Киевская стала полноценным членом организации Europa Nostra

Национальный заповедник "София Киевская" стал полноправным членом Europa Nostra, организации, которая занимается культурным и природным наследием в Европе.

Культура •   •  9219 просмотра
София Киевская стала полноценным членом организации Europa Nostra

С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

Государство инвестировало более 7,3 миллиарда гривен в развитие бизнеса через программу "еРобота", предоставив почти 15 000 предпринимателей финансовую поддержку для начала или развития бизнеса с момента ее запуска в июле 2022 года.

Экономика •   •  12404 просмотра
С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

Компенсация по программе "є-Оселя" и сертификат на покупку авто: какую мотивацию для военных предусматривает мобилизационный закон

Военнослужащие получат единовременную компенсацию 50% первого взноса по программе "Е-дом", дополнительно 200 000 грн после 2 лет службы, а также сертификат на приобретение автомобиля стоимостью 150 000 грн при подписании первого контракта.

Война •   •  12778 просмотра
Компенсация по программе "є-Оселя" и сертификат на покупку авто: какую мотивацию для военных предусматривает мобилизационный закон

Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.

политика •   •  10610 просмотра
Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС

Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

Отремонтированный Молодежный центр Fun Hub в Барышевке Киевской области, который ранее был разрушен российской ракетой, теперь полностью функционирует, предоставляя молодым людям пространство для проведения образовательных мероприятий и волонтерской деятельности.

Общество •   •  11429 просмотра
Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Российская атака на Харьков и область повредила ТЭЦ, которая питает город, заявил мэр.

Общество •   •  24050 просмотра
В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии 31-летней женщине, которая с детства страдает почечной недостаточностью, успешно пересадили почку от матери.

Общество •   •  20631 просмотра
Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине