Експерти прогнозують зростання світового споживання коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. До 2023 року світове споживання коньяку зросте на 2,7%. Такий прогноз озвучили експерти "Business Wire", передає УНН.
Прогнозується, що до 2023 року світове споживання коньяку досягне 237 мільйонів пляшок ємністю 0,7 л. Збільшення споживання продукту в період з 2019 р по 2023 р становитиме в середньому 2,7%.
Прогнозоване збільшення попиту на продукт обумовлено наступними факторами:
- зростаюча тенденція до преміалізації;
- використання коньяку в якості інгредієнтів для коктейлів;
- збільшення попиту на автентичні і унікальні алкогольні бренди;
- збільшення знань про користь коньяку для здоров'я.
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Уточнюється, що сьогодні найбільш швидкозростаючим коньячним ринком є Америка.
"Через щорічне зростання доходів жителів країни, а також попиту американців на предмети розкоші і преміальні алкогольні напої", - йдеться в повідомленні.
Значний внесок у світовий коньячний ринок вносить також Китай. У цій країні коньяк все частіше є ключовим інгредієнтом для приготування різних коктейлів, пише "Business Wire".
Як писав УНН, частка продажів коньяку вітчизняного виробництва через українські торгові мережі вдвічі перевищує частку реалізації імпортного продукту.