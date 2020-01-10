Эксперты прогнозируют рост мирового потребления коньяка

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109992 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112569 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111076 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122914 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103600 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107090 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130556 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192546 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Актуальное
Эксперты прогнозируют рост мирового потребления коньяка

Эксперты прогнозируют рост мирового потребления коньяка

Киев  •  УНН

 • 13844 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. К 2023 году мировое потребление коньяка вырастет на 2,7%. Такой прогноз озвучили эксперты "Business Wire", передает УНН.

Прогнозируется, что к 2023 году мировое потребление коньяка достигнет 237 миллионов бутылок емкостью 0,7 л. Увеличение потребления продукта в период с 2019 г. по 2023 г. составит в среднем 2,7%.

Прогнозируемое увеличение спроса на продукт обусловлено следующими факторами:

- растущая тенденция к премиализации;

- использование коньяка в качестве ингредиентов для коктейлей;

- увеличение спроса на аутентичные и уникальные алкогольные бренды;

- рост знаний о пользе коньяка для здоровья.

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Уточняется, что сегодня самым быстрорастущим коньячным рынком является Америка.

"Из-за ежегодного роста доходов жителей страны, а также спроса американцев на предметы роскоши и премиальные алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Значительный вклад в мировой коньячный рынок вносит также Китай. В этой стране коньяк все чаще является ключевым ингредиентом для приготовления различных коктейлей, пишет "Business Wire".

Как писал УНН, доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети вдвое превышает долю реализации импортного продукта. 

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