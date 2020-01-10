Эксперты прогнозируют рост мирового потребления коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. К 2023 году мировое потребление коньяка вырастет на 2,7%. Такой прогноз озвучили эксперты "Business Wire", передает УНН.
Прогнозируется, что к 2023 году мировое потребление коньяка достигнет 237 миллионов бутылок емкостью 0,7 л. Увеличение потребления продукта в период с 2019 г. по 2023 г. составит в среднем 2,7%.
Прогнозируемое увеличение спроса на продукт обусловлено следующими факторами:
- растущая тенденция к премиализации;
- использование коньяка в качестве ингредиентов для коктейлей;
- увеличение спроса на аутентичные и уникальные алкогольные бренды;
- рост знаний о пользе коньяка для здоровья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: KOKTEBEL поделился рецептом "зимнего" пунша на основе коньяка
Уточняется, что сегодня самым быстрорастущим коньячным рынком является Америка.
"Из-за ежегодного роста доходов жителей страны, а также спроса американцев на предметы роскоши и премиальные алкогольные напитки", - говорится в сообщении.
Значительный вклад в мировой коньячный рынок вносит также Китай. В этой стране коньяк все чаще является ключевым ингредиентом для приготовления различных коктейлей, пишет "Business Wire".
Как писал УНН, доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети вдвое превышает долю реализации импортного продукта.