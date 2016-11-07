Експерти назвали вартість житла у Броварах у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За підсумками жовтня 2016 року середня вартість квадратного метру житла у місті Бровари Київської області становила 12 тис. грн. Про це свідчить статистика спеціалізованого ресурсу ЛУН.ua, повідомляє УНН.
Водночас, у жовтні 2016 року середня вартість квадратного метру у столиці становила 22 тис. грн на 10 тис. грн більше, ніж середня вартість квадратного метру у Броварах.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.