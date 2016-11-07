Эксперты назвали стоимость жилья в Броварах в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По итогам октября 2016 г. средняя стоимость квадратного метра жилья в городе Бровары Киевской области составила 12 тыс. грн. Об этом свидетельствует статистика специализированного ресурса ЛУН.ua, сообщает УНН.
В то же время, в октябре 2016 г. средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. грн, что на 10 тыс. грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в Броварах.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв.м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов.
При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".