Експерт заявив, що лісові пожежі в Україні гасять неправильно

"У них тактика - загасити лінію вогню - але у багатьох випадках це програшна або навіть небезпечна тактика. Масово застосовується неправильна тактика. Якщо йде велика пожежа зі швидкістю 20 км/год, фронт вогню 5 км - що робити? Потрібно відступати, і готувати позиції, і чекати пожежу там, відпалювати 300-500 метрів перед фронтом пожежі, контролювати джерела вогню за опорною лінією відпалу, і він просто зупиниться, потім потрібно догасили", - зазначив Зібцев.



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В університетах необхідно створити спеціалізацію по лісових пожеж, продовжив експерт.

"Офіцер ДСНС готується як бакалавр або магістр. Магістр готується 5 років, і випускається офіцер, який вміє гасити всі види пожеж: нафта, газ, квартири, промислові приміщення, базари. На лісові пожежі у них дві години - одна лекція за всі 5 років і одне практичне заняття. Їх просто не вчать цьому.

Наша ідея в тому, щоб університети мали спеціалізацію по лісових пожежах, і мали підрозділи лісових пожежників. У них хороші системи зв'язку, організації, управління, стратегії, тактики, але це все для міста", - зазначив Зібцев.



Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася утричі.