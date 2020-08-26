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Експерт заявив, що лісові пожежі в Україні гасять неправильно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні лісові пожежі стають масштабними через неправильну тактику їх гасіння, оскільки в навчальних закладах Держслужби з надзвичайних ситуацій мало часу приділяється відповідному навчанню. Про це в інтерв'ю УНН розповів професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

Експерт заявив, що лісові пожежі в Україні гасять неправильно

"У них тактика - загасити лінію вогню - але у багатьох випадках це програшна або навіть небезпечна тактика. Масово застосовується неправильна тактика. Якщо йде велика пожежа зі швидкістю 20 км/год, фронт вогню 5 км - що робити? Потрібно відступати, і готувати позиції, і чекати пожежу там, відпалювати 300-500 метрів перед фронтом пожежі, контролювати джерела вогню за опорною лінією відпалу, і він просто зупиниться, потім потрібно догасили", - зазначив Зібцев.

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В університетах необхідно створити спеціалізацію по лісових пожеж, продовжив експерт.

"Офіцер ДСНС готується як бакалавр або магістр. Магістр готується 5 років, і випускається офіцер, який вміє гасити всі види пожеж: нафта, газ, квартири, промислові приміщення, базари. На лісові пожежі у них дві години - одна лекція за всі 5 років і одне практичне заняття. Їх просто не вчать цьому.

Наша ідея в тому, щоб університети мали спеціалізацію по лісових пожежах, і мали підрозділи лісових пожежників. У них хороші системи зв'язку, організації, управління, стратегії, тактики, але це все для міста", - зазначив Зібцев.

Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася утричі.

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