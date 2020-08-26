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Эксперт заявил, что лесные пожары в Украине тушат неправильно

Киев • УНН

 • 22420 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине лесные пожары становятся масштабными из-за неправильной тактики их тушения, так как в учебных заведениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям мало времени уделяется соответствующему обучению. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

Эксперт заявил, что лесные пожары в Украине тушат неправильно

"У них тактика – потушить линию огня – но во многих случаях это проигрышная или даже опасная тактика. Массово применяется неправильная тактика. Если идет большой пожар со скоростью 20 км/час, фронт огня 5 км - что делать? Нужно отступать, и готовить позиции, и ждать пожар там, отжигать 300-500 метров перед фронтом пожара, контролировать источники огня за опорной линией отпала, и он просто остановится, потом нужно дотушить", - отметил Зибцев.

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В университетах необходимо создать специализацию по лесным пожарам, продолжил эксперт.

"Офицер ГСЧС готовится как бакалавр или магистр. Магистр готовится 5 лет, и выпускается офицер, который умеет тушить все виды пожаров: нефть, газ, квартиры, промышленные помещения, базары. На лесные пожары у них два часа – одна лекция за все 5 лет и одно практическое занятие. Их просто не учат этому.

Наша идея в том, чтобы университеты имели специализацию по лесным пожарам, и имели подразделения лесных пожарных. У них хорошие системы связи, организации, управления, стратегии, тактики, но это все для города", - отметил Зибцев.

Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза. 

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