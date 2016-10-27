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Експерт розповів, як боротися з проблемами щодо якості українського зерна

Експерт розповів, як боротися з проблемами щодо якості українського зерна

Київ • УНН

 • 14781 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Для вирішення проблем щодо якості українського зерна необхідне створення програм державно–приватного партнерства, тому що з такими проблемами потрібно боротися систематично і по всій території України. Таку думку у коментарі УНН висловив Президент української зернової асоціації Володимир Клименко.

“В Україні головне, щоб весь посівний матеріал, який використовується, щоб він був якісний. Проблема в цьому на превеликий жаль є. Наші виробники, на відміну від французьких чи американських виробників, сіють не відомо чим. От у цих країнах, якщо ти не купив спеціальне насіння, яке високопродуктивне, оброблене спеціальним чином, ти взагалі не маєш право сіяти.

У нас зібрав з поля щось собі відібрав і багато підприємств сіють, те що відібрали і насправді це не насіння. Тому вся Україна для того, щоб якісно працювати над якістю зерна має використовувати насіння високого класу, першої, чи другої репродукції.

А сіють з ряду випадків через бідність, або через відсутність кваліфікації. Сіють іноді чим завгодно. Хоча великі компанії сіють зерно наших чи іноземних селекції в нас є унікальні компанії, які роблять насіння високої якості. Тобто проблема тут є, але я б не сказав, що більша ніж в інших питаннях. Цим потрібно займатися”, — зауважив В.Клименко.

За словами експерта, для того, щоб в Україні вирішити проблеми пов’язані з якістю зерна, потрібні програми державного — приватного партнерства. Так, як із шкідниками і хворобами, які негативно впливають на об’єми та якість продукції потрібно боротися систематично і по всій країні, інакше це не матиме сенсу.

“Якщо коротко приводжу приклад, щоб в нас багато регіонів України вражені амброзією. Для того, щоб її видалити потрібно 4 роки з нею боротися. Для того, щоб з полів прибрати цю амброзію кожне господарство, кожен гектар повинен обробитися, тому що коли один обробляє, а поруч ні, то вітром переноситься і знову йде зараження. Ми маємо зробити так, щоб цієї амброзії а Україні не було. Це потрібно чотири роби. І програма державно — приватного партнерства. І бізнес має вкладати гроші і бізнес.

Окрім того, у деяких регіонах України з’явилася така хвороба, як сажка, яка теж вражає зерно і для того, щоб з нею боротися, вона теж переноситься вітром, і теж потрібно щоб всі Українські підприємства виконували всі технологічні вимоги, а вони їх не використовують”, — розповів О. Клименко.

За словами експерта зараз в Україні, за підтримки міжнародної фінансової корпорації, вже створюється пілотний проект. Його суть полягає, в тому, що будуть створюватися робочі групи в областях України, які вживатимуть заходи щодо покращення якості українського зерна.

“Цей проект передбачає, що ми в ряді регіонів будемо робити карти полів, будуть проводиться дослідження на кращих і гірших по хворобам зерна і по шкідниках. І будуть виробляться пропозиції щоб протягом трьох — чотирьох років Україна була чистою у плані якості зерна. Це серйозна проблема. Вимагає серйозних грошей, але зараз і держава, і в рамках проектах, і організації і бізнес серйозно над цим питанням починають займатися. Займалися ним і раніше, але не було систематичності”, — додав В. Клименко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у зразках хлібної продукції вітчизняного виробництва було виявлено плісняві гриби

Також нагадаємо, за словами експерта Н.Кільдій шкідливі мікроорганізми можуть потрапляти до борошна ( з якого печуть хліб) із зерна.

Пліснява у хлібній продукції також виникає через порушення технології пакування.

Разом тим, за даними експертів, ризики росту контрабандного ринку зерна, пов’язані із законодавчими проґалинами щодо сертифікації

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