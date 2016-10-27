Эксперт рассказал, как бороться с проблемами по качеству украинского зерна

"В Украине главное, чтобы весь посевной материал, который используется, чтобы он был качественный. Проблема в этом к сожалению есть. Наши производители, в отличие от французских или американских производителей, сеют неизвестно чем. Вот в этих странах, если ты не купил специальные семяна, высокопроизводительные, обработанные специальным образом, ты вообще не имеешь право сеять.

У нас собрал с поля что-то себе отобрал и многие предприятия сеют, то что отобрали и на самом деле это не семена. Поэтому вся Украина для того, чтобы качественно работать над качеством зерна должна использовать семена высокого класса, первой или второй репродукции.

А сеют по ряду случаев из-за бедности, или из-за отсутствия квалификации. Сеют иногда чем угодно. Хотя крупные компании сеют зерно нашей или иностранной селекции у нас есть уникальные компании, которые делают семена высокого качества. То есть проблема здесь есть, но я бы не сказал, что больше, чем в других вопросах. Этим нужно заниматься ", - отметил В.Клименко.

По словам эксперта, для того, чтобы в Украине решить проблемы, связанные с качеством зерна, нужны программы государственно - частного партнерства. Так, как с вредителями и болезнями, которые негативно влияют на объемы и качество продукции нужно бороться систематически и по всей стране, иначе не будет иметь смысла.

"Если коротко привожу пример, у нас многие регионы Украины поражены амброзией. Для того, чтобы ее удалить нужно 4 года с ней бороться. Для того, чтобы с полей убрать эту амброзию каждое хозяйство, каждый гектар должно обработать, потому что когда один обрабатывает, а рядом нет, то ветром переносится и снова идет заражение. Мы должны сделать так, чтобы этой амброзии а Украине не было. Это нужно четыре года делать. И программа государственно - частного партнерства. И бизнес должен вкладывать деньги и государство.

Кроме того, в некоторых регионах Украины появилась такая болезнь, как головня, которая тоже поражает зерно и для того, чтобы с ней бороться, она тоже переносится ветром, и тоже нужно чтобы все украинские предприятия выполняли все технологические требования, а они их не используют ", - рассказал В.Клименко.

По словам эксперта сейчас в Украине, при поддержке международной финансовой корпорации, уже создается пилотный проект. Его суть заключается в том, что будут создаваться рабочие группы в областях Украины, принимать меры по улучшению качества украинского зерна.

"Этот проект предусматривает, что мы в ряде регионов будем делать карты полей, будут проводится исследование на лучших и худших по болезням зерна и по вредителям. И будут разрабатываться предложения чтобы в течение трех - четырех лет Украина была чистой в плане качества зерна. Это серьезная проблема. Требует серьезных денег, но сейчас и государство, и в рамках проекта и ​​организации и бизнес серьезно над этим вопросом начинают заниматься. Занимались им и раньше, но не было систематичности ", - добавил В.Клименко.

Напомним, как сообщал УНН, в образцах хлебной продукции отечественного производства было обнаружено плесневые грибы .

Также напомним, по словам эксперта Н.Кильдий вредные микроорганизмы могут попадать в муку (из которого пекут хлеб) из зерна.

Плесень в хлебной продукции также возникает из-за нарушения технологии упаковки .

Вместе тем, по данным экспертов, риски роста контрабандного рынка зерна, связанные с законодательными проґалинами по сертификации .