Експерт розповів, чим загрожує українцям нелегальна робота у ЄС

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українцям, які працюють у Євросоюзі нелегально, загрожує штраф та депортація з країни із забороною на в’їзд до ЄС на строк від одного до п’яти років. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.