Експерт розповів, чим загрожує українцям нелегальна робота у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українцям, які працюють у Євросоюзі нелегально, загрожує штраф та депортація з країни із забороною на в’їзд до ЄС на строк від одного до п’яти років. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
“Нелегальні українські заробітчани можуть бути оштрафовані та депортовані з країни із забороною на в’їзд до Євросоюзу на строк від року до п’яти”, — повідомив він.
Як уточнив Воскобойник, наразі точна кількість депортованих українців невідома, бо далеко не всі випадки мають розголос, а про інші не повідомляють представники влади країн, які депортують українців.
При цьому експерт прогнозує, що кількість випадків депортації найближчим часом збільшуватиметься. Це обумовлено тим, що в країнах ЄС все жорсткіше відносяться до порушень, пов’язаних з нелегальним працевлаштуванням, а кількість українців, які їдуть працювати до країн Східної Європи, постійно зростає.
“Проблема полягає в тому, що українці звикли працювати нелегально і не розуміють переваг офіційного працевлаштування. Це і є основна причина депортації, бо нелегальна робота заборонена в ЄС, до речі як і в Україні, але тут на це заплющують очі”, — резюмував Воскобойник.
Нагадаємо, механізм зарахування трудового стажу, заробленого українцями закордоном, для отримання пенсії в Україні, існує, але на практиці він не працює.