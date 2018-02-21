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Експерт розповів, чим загрожує українцям нелегальна робота у ЄС

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українцям, які працюють у Євросоюзі нелегально, загрожує штраф та депортація з країни із забороною на в’їзд до ЄС на строк від одного до п’яти років. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“Нелегальні українські заробітчани можуть бути оштрафовані та депортовані з країни із забороною на в’їзд до Євросоюзу на строк від року до п’яти”, — повідомив він.

Як уточнив Воскобойник, наразі точна кількість депортованих українців невідома, бо далеко не всі випадки мають розголос, а про інші не повідомляють представники влади країн, які депортують українців.

При цьому експерт прогнозує, що кількість випадків депортації найближчим часом збільшуватиметься. Це обумовлено тим, що в країнах ЄС все жорсткіше відносяться до порушень, пов’язаних з нелегальним працевлаштуванням, а кількість українців, які їдуть працювати до країн Східної Європи, постійно зростає.

“Проблема полягає в тому, що українці звикли працювати нелегально і не розуміють переваг офіційного працевлаштування. Це і є основна причина депортації, бо нелегальна робота заборонена в ЄС, до речі як і в Україні, але тут на це заплющують очі”, — резюмував Воскобойник.

Нагадаємо, механізм зарахування трудового стажу, заробленого українцями закордоном, для отримання пенсії в Україні, існує, але на практиці він не працює.

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