Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинцам, которые работают в Евросоюзе нелегально, грозит штраф и депортация из страны с запретом на въезд в ЕС на срок от года до пяти лет. Об этом в комментарии УНН сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“Нелегальные украинские заробитчане могут быть оштрафованы и депортированы из страны с запретом на въезд в Евросоюз на срок от года до пяти”, — сообщил он.
Как уточнил Воскобойник, пока точное количество депортированных украинцев неизвестно, потому что далеко не все случаи приобретают резонанс, а о других не сообщают представители власти стран, которые депортируют украинцев.
При этом эксперт прогнозирует, что количество случаев депортации в ближайшее время будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что в странах ЕС все жестче относятся к нарушениям, связанным с нелегальным трудоустройством, а количество украинцев, которые едут работать в страны Восточной Европы, постоянно растет.
“Проблема заключается в том, что украинцы привыкли работать нелегально и не понимают преимуществ официального трудоустройства. Это и есть основная причина депортации, поскольку нелегальная работа запрещена в ЕС, кстати как и в Украине, но тут на это закрывают глаза”, - резюмировал Воскобойник.
Напомним, механизм зачисления трудового стажа, заработанного украинцами зарубежом, для получения пенсии в Украине, существует, но на практике он не работает.