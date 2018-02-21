Эксперт рассказал, чем грозит украинцам нелегальная работа в ЕС

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинцам, которые работают в Евросоюзе нелегально, грозит штраф и депортация из страны с запретом на въезд в ЕС на срок от года до пяти лет. Об этом в комментарии УНН сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.