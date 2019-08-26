Експерт розповіла, скільки коштує винайняти квартиру в Києві в розпал сезону

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Скоро починається новий навчальний рік, і студенти, які приїхали до Києва, активно шукають, де винаймати квартиру. Які помешкання мають попит та наскільки зросла оренда цього року, в коментарі УНН розповіла перший віцепрезидент Спілки фахівців з нерухомого майна України, юрист Лариса Ставинога.