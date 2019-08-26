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Експерт розповіла, скільки коштує винайняти квартиру в Києві в розпал сезону

Експерт розповіла, скільки коштує винайняти квартиру в Києві в розпал сезону

Київ • УНН

 • 28868 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Скоро починається новий навчальний рік, і студенти, які приїхали до Києва, активно шукають, де винаймати квартиру. Які помешкання мають попит та наскільки зросла оренда цього року, в коментарі УНН розповіла перший віцепрезидент Спілки фахівців з нерухомого майна України, юрист Лариса Ставинога.

"Високий попит мають однокімнатні квартири. Також часто студенти об’єднуються та винаймають трикімнатну квартиру – це дешевше. Як завжди, у цей період є ажіотаж, який закінчується посередині вересня, й вартість однокімнатної квартири під спальним районом міста Києва починається від 10 тисяч гривень, двокімнатної – від 12 тисяч, трикімнатної – від 15-18 тисяч гривень залежно від району. Це середнє житло столичного ринку не в новобудові. Якщо ж говорити про квартири в новобудовах, то ціни вищі на 20% точно", - розповіла Ставинога.

За її словами, у травні-червені низький попит, тому вартість оренди падає в ціні.

"Наразі оренда знову піднялася, це яскраво виражені сезонні коливання, кожного року одне й те саме. Але минулого року в цей період квартира коштувала 8 тисяч гривень, а в цьому – 10 тисяч гривень", - сказала Ставинога.

Експерт також зазначила, що зазвичай найвищі ціни на оренду квартир – у серпні-вересні.

"Ціни, які будуть встановлені в серпні-вересні, протримаються на ринку до наступного сезону, всю зиму, у травні та червні буде знову просідання, а в серпні – новий стрибок цін", - додала вона.

Нагадаємо, у травні цього року прискорилося зростання вартості оренди житла.

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