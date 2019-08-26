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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42765 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119098 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120964 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128116 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152856 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Эксперт рассказала, сколько стоит снять квартиру в Киеве в разгар сезона

Эксперт рассказала, сколько стоит снять квартиру в Киеве в разгар сезона

Киев  •  УНН

 • 28860 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Скоро начинается новый учебный год, и студенты, которые приехали в Киев, активно ищут, где снимать квартиру. Какие квартиры пользуются спросом и насколько выросла аренда в этом году, в комментарии УНН рассказала первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины, юрист Лариса Ставинога.

"Высоким спросом пользуются однокомнатные квартиры. Также часто студенты объединяются и снимают трехкомнатную квартиру - это дешевле. Как всегда, в этот период есть ажиотаж, который заканчивается в середине сентября, и стоимость однокомнатной квартиры под спальным районом города Киева начинается от 10 тысяч гривен, двухкомнатной - от 12 тысяч, трехкомнатной - от 15-18 тысяч гривен в зависимости от района. Это среднее жилье столичного рынка не в новостройке. Если же говорить о квартирах в новостройках, то цены выше на 20% точно", - рассказала Ставинога.

По ее словам, в мае-июне низкий спрос, поэтому стоимость аренды падает в цене.

"Сейчас аренда снова поднялась, это ярко выраженные сезонные колебания, каждый год одно и то же. Но в прошлом году в этот период квартира стоила 8 тысяч гривен, а в этом - 10 тысяч гривен", - сказала Ставинога.

Эксперт также отметила, что обычно высокие цены на аренду квартир - в августе-сентябре.

"Цены, которые будут установлены в августе-сентябре, продержатся на рынке до следующего сезона, всю зиму, в мае и июне будет снова просадки, а в августе - новый скачок цен", - добавила она.

Напомним, в мае этого года ускорился рост стоимости аренды жилья.

Украинские Национальные Новости

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