Эксперт рассказала, сколько стоит снять квартиру в Киеве в разгар сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Скоро начинается новый учебный год, и студенты, которые приехали в Киев, активно ищут, где снимать квартиру. Какие квартиры пользуются спросом и насколько выросла аренда в этом году, в комментарии УНН рассказала первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины, юрист Лариса Ставинога.
"Высоким спросом пользуются однокомнатные квартиры. Также часто студенты объединяются и снимают трехкомнатную квартиру - это дешевле. Как всегда, в этот период есть ажиотаж, который заканчивается в середине сентября, и стоимость однокомнатной квартиры под спальным районом города Киева начинается от 10 тысяч гривен, двухкомнатной - от 12 тысяч, трехкомнатной - от 15-18 тысяч гривен в зависимости от района. Это среднее жилье столичного рынка не в новостройке. Если же говорить о квартирах в новостройках, то цены выше на 20% точно", - рассказала Ставинога.
По ее словам, в мае-июне низкий спрос, поэтому стоимость аренды падает в цене.
"Сейчас аренда снова поднялась, это ярко выраженные сезонные колебания, каждый год одно и то же. Но в прошлом году в этот период квартира стоила 8 тысяч гривен, а в этом - 10 тысяч гривен", - сказала Ставинога.
Эксперт также отметила, что обычно высокие цены на аренду квартир - в августе-сентябре.
"Цены, которые будут установлены в августе-сентябре, продержатся на рынке до следующего сезона, всю зиму, в мае и июне будет снова просадки, а в августе - новый скачок цен", - добавила она.
Напомним, в мае этого года ускорился рост стоимости аренды жилья.