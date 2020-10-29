Експерт про рішення КСУ: європейці, що прагнуть зблизитись з РФ, отримали позитивний сигнал

“Це — негативний сигнал передусім США і Європейському союзу, що відбувається демонтаж тих речей, які були закладені з 2014 року і наближали нас до тієї стратегічної мети України — стати частиною західної цивілізації в напрямку ЄС і НАТО. За великим рахунком, всі без виключення, включно з паном Януковичем, президенти України казали про те, що Україна — європейська держава, що ми боремось із корупцією, будуємо відповідні інституції тощо. Фактично, зараз це рішення руйнує не лише риторично, але фактично унеможливлює таке наближення”, — пояснив експерт.

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Крім того, з його слів, в контексті виборів в США 3 листопада, у разі, якщо до влади прийде Джозеф Байден, тоді це питання буде поставлено надзвичайно гостро, оскільки питання демократії, захисту прав і свобод громадян, прав людини, верховенства права і боротьби з корупцією це є важливими елементами зовнішньої політики партії демократів.

“Але навіть якщо залишиться пан Трамп, то він неодноразово казав, що Україна — це корумпована країна. Хоча він, безумовно, перебільшував, і, безумовно, для нього це не є важливим питанням, але він використовував це як тезу. Тобто, безумовно, якщо він залишиться на посаді президента, він може на цих підставах приймати рішення, дуже болючі для нас. А в умовах війни з РФ, в умовах того, що ми дуже залежні від зовнішньої підтримки в економічному, фінансовому плані, то, безумовно, такі рішення можуть дуже болячи вдарити по державі Україна”, — зауважив Хара.

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“І безумовно, це є сигнал європейцям, які хотіли б відновити кращі відносини з Російською Федерацією, але ця „гібридна війна“ заважає, і відсутність прогресу по Мінську — то у них буде додатковий аргумент сказати, що „дивіться, там відбуваються недемократичні, неправові рішення, навіщо ми будемо її підтримувати, коли з Росією у нас є більш важливі питання (енергетична безпека, протидія Китаю, утриманню режиму контроль над озброєнням тощо)“. Вони теж почнуть це використовувати”, — додав експерт.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.



Як повідомляв УНН, Конституційний суд України 5 червня 2019 року ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями.