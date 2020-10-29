Эксперт о решении КСУ: европейцы, которые стремятся сблизиться с РФ, получили позитивный сигнал

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Решение Конституционного Суда Украины о неконституционности ответственности за ложь в декларации посылает негативный сигнал украинским партнерам в США и ЕС, но является подарком для тех, кто хочет сближения с Россией. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара.

"Это - негативный сигнал прежде всего США и Европейскому союзу, что происходит демонтаж тех вещей, которые были заложены с 2014 года и приближали нас к той стратегической цели Украины - стать частью западной цивилизации в направлении ЕС и НАТО. По большому счету, все без исключения, включая господина Януковича, президенты Украины говорили о том, что Украина - европейское государство, мы боремся с коррупцией, строим соответствующие институты и тому подобное. Фактически, сейчас это решение разрушает не только риторически, но фактически делает невозможным такое приближение", - пояснил эксперт.

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Кроме того, по его словам, в контексте выборов в США 3 ноября, в случае, если к власти придет Джозеф Байден, тогда этот вопрос будет поставлен очень остро, поскольку вопросы демократии, защиты прав и свобод граждан, прав человека, верховенства права и борьбы с коррупцией это важные элементы внешней политики партии демократов.

"Но даже если останется господин Трамп, то он неоднократно говорил, что Украина - это коррумпированная страна. Хотя он, безусловно, преувеличивал, и, безусловно, для него это не является важным вопросом, но он использовал это как тезис. То есть, безусловно, если он останется на посту президента, он может на этих основаниях принимать решение, очень болезненные для нас. А в условиях войны с РФ, в условиях того, что мы очень зависимы от внешней поддержки в экономическом, финансовом плане, то, безусловно, такие решения могут очень больно ударить по государству Украина", - отметил Хара.

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"И безусловно, это сигнал европейцам, которые хотели бы восстановить лучшие отношения с Российской Федерацией, но эта "гибридная война" мешает и отсутствие прогресса по Минску - то у них будет дополнительный аргумент сказать, что "смотрите, там происходят недемократические, неправовые решение, зачем мы будем ее поддерживать, когда с Россией у нас есть более важные вопросы (энергетическая безопасность, противодействие Китаю, удерживанию режима контроля над вооружением и т.п.)". Они начнут это использовать", - добавил эксперт.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 года принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.

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