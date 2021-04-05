Експерт пояснив, чому “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перетворилась на годувальницю корупціонерів

Цитата

“Практично всі українські монопольні організації, які мають ресурс, перетворюються в тіньову годувальницю — годувальницю корупціонерів, які використовують службове становище. Абсолютно немає нічого дивного, що у такій організації існують хабарі: це відбувається у всіх монополістів, вся система державної влади української вона корупційна по своїй суті. Тож це абсолютно закономірно. Хвора вся економічна система”, — вважає політичний аналітик.

Деталі

Проблема корупції у ДПЗКУ пов’язана з тим, що в корпорації обертаються великі суми коштів у тіньовій сфері.

“Наша тіньова економіка приблизно 50% співвідноситься до легальної економіки. Скільки обертається у корпорації? Сотні мільйонів принаймні у тіньовій сфері. (...) Безумовно, вона (ДПЗКУ — ред.) „жирненька“, монопольна, бо державна, ще й з урахуванням того, що в нас є певні зв’язки, вона блукає з нашим зерном і є там плани постачати зерно до Європи. Це привабливе для корупції місце, посади у якому коштують грошей”, — зазначив Кочетков.

Доповнення

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря в сумі 35 000 доларів.

А екстопменеджера Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у розтраті понад 9 млн грн на завищенні зарплат.

ДПЗКУ, а точніше чиновники, які з нею пов’язані часто потрапляють у поле зору правоохоронців. Так у вересні 2020 року УНН інформував, що посадовців “Державної продовольчо-зернової корпорації України” судитимуть за спробу незаконного заволодіння 300 тоннами зерна.