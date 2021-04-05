Експерт пояснив, чому “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перетворилась на годувальницю корупціонерів

ukru
19:01 • 12255 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104658 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133772 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113469 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130745 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145939 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167347 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199512 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 308052 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192694 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122884 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131722 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144925 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157619 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124164 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111491 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 308052 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243023 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336789 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330363 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60427 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109096 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109994 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107025 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120392 перегляди
Актуальне
Експерт пояснив, чому “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перетворилась на годувальницю корупціонерів

Експерт пояснив, чому “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перетворилась на годувальницю корупціонерів

Київ • УНН

 • 16343 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У світлі нещодавніх і чисельних корупційних скандалів із чиновниками “Державної продовольчо-зернової корпорації України” (ДПЗКУ), УНН поцікавився у політичного аналітика Олександра Кочеткова, в чому головна проблема структури та чи вона має підвищені корупційні ризики.

Цитата

“Практично всі українські монопольні організації, які мають ресурс, перетворюються в тіньову годувальницю — годувальницю корупціонерів, які використовують службове становище. Абсолютно немає нічого дивного, що у такій організації існують хабарі: це відбувається у всіх монополістів, вся система державної влади української вона корупційна по своїй суті. Тож це абсолютно закономірно. Хвора вся економічна система”, — вважає політичний аналітик.

Деталі

Проблема корупції у ДПЗКУ пов’язана з тим, що в корпорації обертаються великі суми коштів у тіньовій сфері.

“Наша тіньова економіка приблизно 50% співвідноситься до легальної економіки. Скільки обертається у корпорації? Сотні мільйонів принаймні у тіньовій сфері. (...) Безумовно, вона (ДПЗКУ — ред.) „жирненька“, монопольна, бо державна, ще й з урахуванням того, що в нас є певні зв’язки, вона блукає з нашим зерном і є там плани постачати зерно до Європи. Це привабливе для корупції місце, посади у якому коштують грошей”, — зазначив Кочетков.

Доповнення

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря в сумі 35 000 доларів.

А екстопменеджера Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у розтраті понад 9 млн грн на завищенні зарплат.

ДПЗКУ, а точніше чиновники, які з нею пов’язані часто потрапляють у поле зору правоохоронців. Так у вересні 2020 року УНН інформував, що посадовців “Державної продовольчо-зернової корпорації України” судитимуть за спробу незаконного заволодіння 300 тоннами зерна. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами