Эксперт объяснил, почему "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" превратилась в кормилицу коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В свете недавних и многочисленных коррупционных скандалов с чиновниками "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), УНН поинтересовался у политического аналитика Александра Кочеткова, в чем главная проблема структуры и имеет ли она повышенные коррупционные риски.
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"Практически все украинские монопольные организации, имеющие ресурс, превращаются в теневую кормилицу - кормилицу коррупционеров, которые используют служебное положение. Абсолютно нет ничего удивительного, что в такой организации существуют взятки: это происходит у всех монополистов, вся система государственной власти украинской она коррупционная по своей сути. Поэтому это абсолютно закономерно. Больна вся экономическая система", - считает политический аналитик.
Детали
Проблема коррупции в ГПЗКУ связана с тем, что в корпорации обращаются крупные суммы средств в теневой сфере.
"Наша теневая экономика примерно 50% соотносится к легальной экономике. Сколько вращается в корпорации? Сотни миллионов по крайней мере в теневой сфере. (...) Безусловно, она (ГПЗКУ - ред.) "жирненькая", монопольная, ибо государственная, еще и с учетом того, что у нас есть определенные связи, она бродит с нашим зерном и там планы поставлять зерно в Европу. Это привлекательное для коррупции место, должности в котором стоят денег", - отметил Кочетков.
Дополнение
Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ было задержано при получении взятки в сумме 35 тыс. долларов.
А экс-топменеджера Государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате более 9 млн грн на завышении зарплат.
ГПЗКУ, а точнее чиновники, которые с ней связаны часто попадают в поле зрения правоохранителей. Так в сентябре 2020 года УНН информировал, что чиновников "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" будут судить за попытку незаконного завладения 300 тоннами зерна.