Експерт: попит на ринку первинної житлової нерухомості величезний

"Сьогодні первинний ринок став набагато активніше (розвиватися - ред.), ніж вторинний. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що він (первинний ринок - ред.) все ж дешевший, це нове житло і комунікації. Крім того, ці будинки найчастіше автономні по опаленню, в яких встановлені батареї з регулюванням тепла, чого немає в старих будинках", - вважає експерт.

Несін вважає, що хоч забудовник і прив'язаний до рентабельності, а на вторинному ринку власник може значно знизити вартість, все одно первинка більш перспективна.

"Але, я думаю, що первинний ринок буде однозначно розвиватися. Попит величезний, але є проблема нестачі фінансів у населення", - зазначив експерт.

Нагадаємо, експерти говорять про зростання продажів на первинному ринку житлової нерухомості в півтора рази. Цьому сприяють програми лояльності та фінансові інструменти, пропоновані забудовниками.

Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні не маючи повної суми або купити квартиру більшої площі.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.