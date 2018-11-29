Эксперт: спрос на рынке первичной жилой недвижимости огромный

“Сегодня первичный рынок стал гораздо активнее (развиваться — ред.), чем вторичный. Я думаю, что в первую очередь это связанно с тем, что он (первичный рынок — ред.) все же дешевле, это новое жилье и коммуникации. Кроме того, эти дома чаще всего автономные по отоплению, в которых установлены батареи с регулировкой тепла, чего нет в старых домах”, — считает эксперт.

Несин считает, что хоть застройщик и привязан к рентабильности, а на вторичном рынке владелец может значительно снизить стоимость, все равно первичка более перспективна.

“Но, я думаю, что первичный рынок будет однозначно развиваться. Спрос громадный, но есть проблема нехватки финансов у населения”, — отметил эксперт.

Напомним, эксперты говорят о росте продаж на первичном рынке жилой недвижимости в полтора раза. Этому способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня не имея полной суммы или купить квартиру большей площади.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.