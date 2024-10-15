Оцінка без огляду: експерт розкритикував процедуру оцінки майна в АРМА

Оцінювач не може визначити вартість майна, переданого в Агентство з розшуку і менеджменту активів, без його фактичного огляду. Для того, щоб уникнути порушень та забезпечити прозорість, у цьому процесі мають брати участь представники громадської ради. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

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Останнім часом у суспільства виникає все більше запитань до роботи АРМА, зокрема і щодо відбору оцінювачів та самої процедури оцінки арештованого майна. Днями очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що агентство отримало звіт оцінювача щодо вартості столичного ТРЦ "Гулівер". Однак, попри вимогу закону, в реєстрі арештованого майна немає ніякої інформації щодо оцінки цього активу. До того ж, як відомо, співробітники АРМА так і не змогли провести повноцінний огляд всього ТРЦ та бізнес-центру "Гулівер". Адже після вистави з номерами прикриття, "мамкиних агентів" все ж змусили діяти згідно закону. Відповідно, якщо не був проведений повний огляд активу, як можна об’єктивно оцінити його вартість?

Колишній член Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков висловив серйозні занепокоєння щодо методів оцінки майна, яке передається в АРМА.

"Насамперед, без огляду майна ви нічого не можете оцінити, бо ви навіть не розумієте чи є це майно взагалі. Тому для оцінки майна потрібна присутність... Бо у вас може бути написано готель такий-то. Ви туди приїжджаєте - по документах там готель, а насправді вже стоять руїни", - зазначив він.

Громаков наголосив, що оцінити майно без його фактичного огляду не можливо і суперечить правилам.

"Для цього і існує громадська рада, яка може сказати, чи була оцінка чи ні, і представники громадської ради завжди в цих комісіях повинні бути присутні", - вказав експерт.

Водночас, за його словами, АРМА ніколи не запрошувала для оцінки майна представників громадської ради, а зараз цієї ради взагалі немає.

Адже три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати історія з приховуванням оцінки санаторію "Трускавець" та переданих в АРМА сміттєвозами.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.