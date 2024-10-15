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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:19  •  11018 просмотра

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Бывший член Общественного совета при АРМА раскритиковал оценку имущества без фактического осмотра. Он отметил необходимость участия представителей общественности для обеспечения прозрачности процесса.

Оценщик не может определить стоимость имущества, переданного в Агентство по розыску и менеджменту активов, без его фактического осмотра. Для того, чтобы избежать нарушений и обеспечить прозрачность, в этом процессе должны участвовать представители общественного совета. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

В последнее время у общества возникает все больше вопросов к работе АРМА, в том числе и относительно отбора оценщиков и самой процедуры оценки арестованного имущества. На днях руководитель АРМА Елена Дума сообщила, что агентство получило отчет оценщика по стоимости столичного ТРЦ "Гулливер". Однако, несмотря на требование закона, в реестре арестованного имущества нет никакой информации об оценке этого актива. К тому же, как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра "Гулливер". Ведь после спектакля с номерами прикрытия, "мамкиных агентов" все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Бывший член Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков выразил серьезные опасения относительно методов оценки имущества, которое передается в АРМА.

"Прежде всего, без осмотра имущества вы ничего не можете оценить, потому что вы даже не понимаете есть ли это имущество вообще. Поэтому для оценки имущества требуется присутствие... Потому что у вас может быть написано отель такой-то. Вы туда приезжаете - по документам там отель, а на самом деле уже стоят руины", - отметил он.

Громаков отметил, что оценить имущество без его фактического осмотра невозможно и противоречит правилам.

"Для этого и существует общественный совет, который может сказать, была ли оценка или нет, и представители общественного совета всегда в этих комиссиях должны присутствовать", - указал эксперт.

В то же время, по его словам, АРМА никогда не приглашала для оценки имущества представителей общественного совета, а сейчас этого совета вообще нет.

Ведь три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Добавим

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этого может служить история с сокрытием оценки санатория "Трускавец" и переданных в АРМА мусоровозами.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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