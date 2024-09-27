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Ексочільник Мінветеранів Порхун призначений заступником міністра охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 17715 перегляди

Кабмін призначив Олександра Порхуна заступником міністра охорони здоров'я України. Раніше Порхун був т.в.о. міністра у справах ветеранів, але був звільнений у вересні в рамках "перезавантаження уряду".

Ексочільник Мінветеранів Порхун призначений заступником міністра охорони здоров'я

Колишній тимчасовий виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун став заступником глави Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Кабінетом Міністрів України призначено Порхуна Олександра Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я України

- йдеться в дописі Мельничука. 

Доповнення

Раніше Олександр Порхун обіймав посаду т.в.о. міністра у справах ветеранів після звільнення з цієї посади Юлії Лапутіної.

Проте на початку вересня Порхуна звільнили у межах так званого "великого перезавантаження уряду".  Сам Порхун раніше казав, що отримав посаду в Офісі президента.   

Проте він не уточняв, що саме це за посада. 

Нагадаємо

Цього місяця, 5 вересня, 256 народних депутатів підтримали призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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