Ексочільник Мінветеранів Порхун призначений заступником міністра охорони здоров'я
Київ • УНН
Кабмін призначив Олександра Порхуна заступником міністра охорони здоров'я України. Раніше Порхун був т.в.о. міністра у справах ветеранів, але був звільнений у вересні в рамках "перезавантаження уряду".
Колишній тимчасовий виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун став заступником глави Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Кабінетом Міністрів України призначено Порхуна Олександра Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я України
Доповнення
Раніше Олександр Порхун обіймав посаду т.в.о. міністра у справах ветеранів після звільнення з цієї посади Юлії Лапутіної.
Проте на початку вересня Порхуна звільнили у межах так званого "великого перезавантаження уряду". Сам Порхун раніше казав, що отримав посаду в Офісі президента.
Проте він не уточняв, що саме це за посада.
Нагадаємо
Цього місяця, 5 вересня, 256 народних депутатів підтримали призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів.