Экс-глава Минветеранов Порхун назначен заместителем министра здравоохранения
Киев • УНН
Кабмин назначил Александра Порхуна заместителем министра здравоохранения Украины. Ранее Порхун был врио министра по делам ветеранов, но был уволен в сентябре в рамках «перезагрузки правительства».
Бывший временно исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун стал заместителем главы Министерства здравоохранения. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Кабинетом Министров Украины назначен Порхун Александр Владимирович заместителем Министра здравоохранения Украины
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Ранее Александр Порхун занимал должность врио министра по делам ветеранов после увольнения с этой должности Юлии Лапутиной.
Однако в начале сентября Порхуна уволили в рамках так называемой «большой перезагрузки правительства». Сам Порхун ранее говорил, что получил должность в Офисе президента.
Однако он не уточнял, что именно это за должность.
Напомним,
В этом месяце, 5 сентября, 256 народных депутатов поддержали назначение Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов.