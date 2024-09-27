Экс-глава Минветеранов Порхун назначен заместителем министра здравоохранения

Бывший временно исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун стал заместителем главы Министерства здравоохранения. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

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Кабинетом Министров Украины назначен Порхун Александр Владимирович заместителем Министра здравоохранения Украины - говорится в заметке Мельничука.

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Ранее Александр Порхун занимал должность врио министра по делам ветеранов после увольнения с этой должности Юлии Лапутиной.

Однако в начале сентября Порхуна уволили в рамках так называемой «большой перезагрузки правительства». Сам Порхун ранее говорил, что получил должность в Офисе президента.

Однако он не уточнял, что именно это за должность.

Напомним,

В этом месяце, 5 сентября, 256 народных депутатов поддержали назначение Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов.