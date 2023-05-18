Екскомандир вагнера, який просив притулку в Норвегії, хоче повернутися до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Колишній командир групи вагнера, який шукав притулку в Норвегії після перетину російсько-норвезького кордону в січні, заявив у середу, що хоче повернутися до росії, хоча вважає, що це може становити небезпеку для його життя. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Андрій Медведєв в одному з кількох відеороликів, розміщених на YouTube, сказав, що сам вирішив, що хоче повернутися на батьківщину.
26-річний чоловік сказав, що почуває себе "якимось хлопчиком у великій грі", частиною якої він більше не хоче бути.
"Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися до російської федерації. Я звернувся до посольства росії в Осло за допомогою, щоб полегшити моє повернення", - сказав Медведєв, додавши, що він зробив це рішення самостійно.
У відео він вказав, що передасть документи, які, на його думку, допоможуть полегшити його повернення.
"Я сподівався, що зможу знайти тут мир і спокій, що зможу залишити позаду всю політику, війну, армію", - додав Медведєв.
"Побачимо, що буде в росії. Якщо мене вб'ють, добре. Якщо не вб'ють, велике спасибі. Якщо виживу, то велике дякую".
Доповнення
У січні він утік із росії через її кордон із Норвегією.
Його історія потрапила до заголовків газет у всьому світі як приклад дезертства, стверджуючи, що воював на боці групи найманців вагнера в Україні.
На той час Медведєв сказав, що шукає притулку в Норвегії, бо побоюється за своє життя після того, як став свідком убивства та жорстокого поводження з російськими військовополоненими.
У квітні він був засуджений за участь у бійці в барі в Осло та носіння пневматичної зброї.