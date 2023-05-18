Екскомандир вагнера, який просив притулку в Норвегії, хоче повернутися до росії

КИЇВ. 18 травня. УНН. Колишній командир групи вагнера, який шукав притулку в Норвегії після перетину російсько-норвезького кордону в січні, заявив у середу, що хоче повернутися до росії, хоча вважає, що це може становити небезпеку для його життя. Про це пише Reuters, передає УНН.