Экс-командир вагнера, который просил убежища в Норвегии, хочет вернуться в россию

Детали

Андрей Медведев в одном из нескольких видеороликов, размещенных на YouTube, сказал, что сам решил, что хочет вернуться на родину.

26-летний мужчина сказал, что чувствует себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой он больше не хочет быть.

"Недавно я решил, что готов вернуться в российскую федерацию. Я обратился в посольство россии в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сказал Медведев, добавив, что он принял это решение самостоятельно.

В видео он указал, что передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение.

"Я надеялся, что смогу обрести здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию", — добавил Медведев.

"Посмотрим, что будет в россии. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, спасибо. Если выживу, то большое спасибо".

Дополнение

В январе он бежал из россии через ее границу с Норвегией.

Его история попала в заголовки газет по всему миру как пример дезертирства, утверждая, что он воевал на стороне группы наемников вагнера в Украине.

В то время Медведев сказал, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими военнопленными.

В апреле он был осужден за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия.