Экс-командир вагнера, который просил убежища в Норвегии, хочет вернуться в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший командир группы вагнера, который искал убежища в Норвегии после пересечения российско-норвежской границы в январе, заявил в среду, что хочет вернуться в россию, хотя считает, что это может представлять опасность для его жизни. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Андрей Медведев в одном из нескольких видеороликов, размещенных на YouTube, сказал, что сам решил, что хочет вернуться на родину.
26-летний мужчина сказал, что чувствует себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой он больше не хочет быть.
"Недавно я решил, что готов вернуться в российскую федерацию. Я обратился в посольство россии в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сказал Медведев, добавив, что он принял это решение самостоятельно.
В видео он указал, что передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение.
"Я надеялся, что смогу обрести здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию", — добавил Медведев.
"Посмотрим, что будет в россии. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, спасибо. Если выживу, то большое спасибо".
Дополнение
В январе он бежал из россии через ее границу с Норвегией.
Его история попала в заголовки газет по всему миру как пример дезертирства, утверждая, что он воевал на стороне группы наемников вагнера в Украине.
В то время Медведев сказал, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими военнопленными.
В апреле он был осужден за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия.