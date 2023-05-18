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Экс-командир вагнера, который просил убежища в Норвегии, хочет вернуться в россию

Киев • УНН

 • 1143250 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший командир группы вагнера, который искал убежища в Норвегии после пересечения российско-норвежской границы в январе, заявил в среду, что хочет вернуться в россию, хотя считает, что это может представлять опасность для его жизни. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Андрей Медведев в одном из нескольких видеороликов, размещенных на YouTube, сказал, что сам решил, что хочет вернуться на родину.

26-летний мужчина сказал, что чувствует себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой он больше не хочет быть.

"Недавно я решил, что готов вернуться в российскую федерацию. Я обратился в посольство россии в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сказал Медведев, добавив, что он принял это решение самостоятельно.

В видео он указал, что передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение.

"Я надеялся, что смогу обрести здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию", — добавил Медведев.

"Посмотрим, что будет в россии. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, спасибо. Если выживу, то большое спасибо".

Дополнение

В январе он бежал из россии через ее границу с Норвегией.

Его история попала в заголовки газет по всему миру как пример дезертирства, утверждая, что он воевал на стороне группы наемников вагнера в Украине.

В то время Медведев сказал, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими военнопленными.

В апреле он был осужден за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия.

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