Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонили від здійснення правосуддя
Київ • УНН
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду суддю Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року у зв'язку з розслідуванням справи про отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду, суддю Всеволода Князєва від здійснення правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
"6 лютого за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що строк відсторонення – до 6 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.
Доповнення
31 січня колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов під заставу у 18,168 млн грн.
Перед цим суд зменшив Князєву заставу з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Князєву неодноразово зменшували розмір застави. Наприклад, 21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила її Князєву з 27 млн гривень до 20 млн гривень.
Початково у травні 2023 року ВАКС відправив Князєва під варту із можливістю внесення застави у 107 млн 360 тисяч гривень.
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.
Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.