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Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 09:29  •  10452 просмотра

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Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Высший совет правосудия временно отстранил бывшего главу Верховного Суда, судью Всеволода Князева от осуществления правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

"6 февраля по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности бывшего председателя Верховного Суда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок отстранения - до 6 апреля 2024 года, в пределах срока досудебного расследования.

Дополнение

31 января бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог в 18,168 млн грн.

Перед этим суд уменьшил Князеву залог с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Князеву неоднократно уменьшали размер залога. Например, 21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила его Князеву с 27 млн гривен до 20 млн гривен.

Изначально в мае 2023 года ВАКС отправил Князева под стражу с возможностью внесения залога в 107 млн 360 тысяч гривен.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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