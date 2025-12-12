$42.270.01
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Ексглава ДСА Сальніков заявив, що його просили визнати провину в обмін на уникнення відповідальності для позитивної статистики НАБУ

Київ

 • 80 перегляди

Ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков заявив, що йому пропонували угоду зі слідством. Обіцяючи уникнення реального покарання в обмін на публічне визнання провини. Він важає такі методи роботи НАБУ способом підняти власну статистику.

Ексглава ДСА Сальніков заявив, що його просили визнати провину в обмін на уникнення відповідальності для позитивної статистики НАБУ

Під час розгляду справи ексголови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова представники антикорупційних органів пропонували йому укласти угоду зі слідством. Як він розповів у інтервʼю "Судово-юридичній газеті", йому натякали, що у разі підписання угоди він уникне реального покарання, повідомляє УНН. В замін на уникнення покарання Сальніков мав публічно визнати свою провину у злочинах, які за його словами, він не вчиняв.

"Мені наполегливо натякали на підписання угоди, за це обіцяли не садити за ґрати, але мені необхідно було публічно зізнатися у скоєнні тяжких злочинів, яких я не вчиняв", – розповів Сальніков

Він вважає, що такі угоди часто використовуються як інструмент для створення позитивної статистики успіхів НАБУ та демонстрації ефективності антикорупційної системи перед іноземними донорами.

На думку Сальнікова, саме для таких цілей подібні справи штучно посилюються або роздуваються, аби показати результативність роботи органів, які фінансуються міжнародними партнерами.

"Тоді б це виглядало як чергова перемога у боротьбі з корупцією, а по факту – засудження невинної людини та взяття під контроль роботи важливого державного органу через "агентів змін", – зазначив він

Сальніков стверджує, що відмова від угоди стала однією з причин жорсткішого підходу з боку Вищого антикорупційного суду та ще активнішого тиску.

"Не вчиняючи жодного кримінального правопорушення я у рекордні строки від ВАКС та АП ВАКС отримав 3 роки позбавлення волі. Громадські активісти святкують перемогу і чекають наступних траншів на боротьбу з корупцією та перезавантаження судової системи України, а замовники цього злочину намагаються взяти під контроль судову владу", – додав Сальніков

Нагадаємо

У серпні 2025 року ВАКС засудив колишнього голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до трьох років позбавлення волі за зловживання впливом. За версією слідства, він нібито отримав 7,5 тис. доларів США, з яких 5 тис. мали бути передані суддям Верховного Суду за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Сам Сальніков при цьому категорично відкидає звинувачення, заявляючи, що справа проти нього сфальсифікована, а гроші були передані йому агентом НАБУ Гончарем під приводом збору коштів на автомобіль для ЗСУ. Він наполягає, що жодних дій для передачі неправомірної вигоди не здійснював, а Гончар діяв як провокатор.

Лілія Подоляк

