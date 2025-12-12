Экс-глава ГСА Сальников заявил, что его просили признать вину в обмен на избежание ответственности для позитивной статистики НАБУ

Во время рассмотрения дела экс-главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова представители антикоррупционных органов предлагали ему заключить соглашение со следствием. Как он рассказал в интервью "Судебно-юридической газете", ему намекали, что в случае подписания соглашения он избежит реального наказания, сообщает УНН. Взамен на избежание наказания Сальников должен был публично признать свою вину в преступлениях, которые, по его словам, он не совершал.

"Мне настойчиво намекали на подписание соглашения, за это обещали не сажать за решетку, но мне необходимо было публично признаться в совершении тяжких преступлений, которых я не совершал", – рассказал Сальников

Он считает, что такие соглашения часто используются как инструмент для создания позитивной статистики успехов НАБУ и демонстрации эффективности антикоррупционной системы перед иностранными донорами.

По мнению Сальникова, именно для таких целей подобные дела искусственно усиливаются или раздуваются, чтобы показать результативность работы органов, финансируемых международными партнерами.

"Тогда бы это выглядело как очередная победа в борьбе с коррупцией, а по факту – осуждение невинного человека и взятие под контроль работы важного государственного органа через "агентов перемен", – отметил он

Сальников утверждает, что отказ от соглашения стал одной из причин более жесткого подхода со стороны Высшего антикоррупционного суда и еще более активного давления.

"Не совершая ни одного уголовного правонарушения, я в рекордные сроки от ВАКС и АП ВАКС получил 3 года лишения свободы. Общественные активисты празднуют победу и ждут следующих траншей на борьбу с коррупцией и перезагрузку судебной системы Украины, а заказчики этого преступления пытаются взять под контроль судебную власть", – добавил Сальников

Напомним

В августе 2025 года ВАКС приговорил бывшего главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к трем годам лишения свободы за злоупотребление влиянием. По версии следствия, он якобы получил 7,5 тыс. долларов США, из которых 5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за принятие решения в интересах частной компании.

Сам Сальников при этом категорически отвергает обвинения, заявляя, что дело против него сфальсифицировано, а деньги были переданы ему агентом НАБУ Гончаром под предлогом сбора средств на автомобиль для ВСУ. Он настаивает, что никаких действий для передачи неправомерной выгоды не совершал, а Гончар действовал как провокатор.