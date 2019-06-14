Екс-президент Хорватії про санкції відносно РФ: це незаконно та катастрофа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Антиросійські санкції є “незаконними і завдають шкоди всім сторонам, в тому числі і економіці Хорватії”. Таку думку висловив колишній президент Хорватії Степан Месіч в інтерв’ю російській газеті “Известия”, пише УНН.
“Заходи проти Росії були введені без згоди ООН, вони незаконні і приносять шкоду всім сторонам. З самого першого дня, коли Хорватія ввела обмежувальні санкції проти Москви, це стало катастрофою для нашої економіки — ВВП країни в 2014 році становив 57 млрд доларів, а в 2015 році впав до 49 млрд доларів”, — сказав він.
Месич додав, що в Хорватії немає жодної компанії, яка не постраждала б від антиросійських санкцій. Як повідомляють “Известия”, хорватський експорт в РФ раніше перевищував 400 млн доларів, зараз він впав майже в два рази — до 200 млн доларів.
Варто нагадати, що глава однієї з німецьких федеральних земель виступив проти антиросійських санкцій.