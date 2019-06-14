Экс-президент Хорватии о санкциях в отношении РФ: это незаконно и катастрофа

“Меры против России были введены без согласия ООН, они незаконны и приносят ущерб всем сторонам. С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики — ВВП страны в 2014 году составлял 57 млрд долларов, а в 2015 году упал до 49 млрд долларов”, — сказал он.

Месич добавил, что в Хорватии нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Как сообщают “Известия”, хорватский экспорт в РФ ранее превышал 400 млн долларов, сейчас он упал почти в два раза — до 200 млн долларов.

Стоит напомнить, что глава одной из немецких федеральных земель выступил против антироссийских санкций.