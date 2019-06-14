Экс-президент Хорватии о санкциях в отношении РФ: это незаконно и катастрофа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Антироссийские санкции являются “незаконными и наносят вред всем сторонам, в том числе и экономике Хорватии”. Такое мнение высказал бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете “Известия”, пишет УНН.
“Меры против России были введены без согласия ООН, они незаконны и приносят ущерб всем сторонам. С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики — ВВП страны в 2014 году составлял 57 млрд долларов, а в 2015 году упал до 49 млрд долларов”, — сказал он.
Месич добавил, что в Хорватии нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Как сообщают “Известия”, хорватский экспорт в РФ ранее превышал 400 млн долларов, сейчас он упал почти в два раза — до 200 млн долларов.
Стоит напомнить, что глава одной из немецких федеральных земель выступил против антироссийских санкций.