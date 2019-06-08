Екс-прем'єр Канади готовий допомогти зі звільненням громадян країни, затриманих в Китаї

"Якщо прем'єр-міністр (Джастін Трюдо) попросить Кретьєна, то він готовий вирушити в Китай, щоб послужити Канаді в цей непростий час, допомогти нашим фермерам і повернути двох (затриманих в КНР) канадців додому", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2018 року, між Оттавою та Пекіном виникли дипломатичні тертя, пов'язані із затриманням в Ванкувері фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Вона була затримана 1 грудня в аеропорту Ванкувера канадськими правоохоронними органами за окремим запитом про екстрадицію прокуратури Східного округу Нью-Йорка в зв'язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. 11 грудня суд випустив її під заставу, дозволивши проживати в ванкуверському будинку її чоловіка до остаточного рішення про екстрадицію.

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Незабаром влада КНР затримали в Пекіні колишнього канадського дипломата, співробітника НВО "Міжнародна кризова група" Майкла Коврига, а потім повідомили про затримання канадського громадянина Майкла Спейвора. Останній є главою міжнародною неурядовою організацією Paektu Cultural Exchange, яка влаштовує туристичні поїздки в КНДР і проводить в цій країні хокейні матчі. Обидва канадських громадянина звинувачуються в скоєнні дій, що становлять загрозу національній безпеці Китаю. У травні Коврига та Спейвор були відправлені під арешт.