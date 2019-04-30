Глава МЗС Канади назвала рішення суду Китаю про страту канадця жорстоким і нелюдським

"Ми дуже стурбовані цим вироком, - сказала вона. - Ми вважаємо, що це жорстке і жорстоке покарання не повинно застосовуватися в жодній країні". Фріланд додала, що Канада вже багато років "виступає рішуче проти застосування смертної кари".

Раніше стало відомо, що Народний суд середнього ступеня міста Цзяньмень на півдні Китаю засудив до вищої міри покарання громадянина Канади за торгівлю наркотиками. За його даними, підсудний Фань Вей брав участь у продажу заборонених психотропних препаратів в особливо великих масштабах. Разом з ним вироки були винесені ще 10 спільникам, серед яких громадянин США, ще четверо мають паспорта Мексики.

Згідно з матеріалами слідства, банда займалася підпільним виробництвом метамфетаміну, а також організувала мережу тіньових каналів по його збуту. Кілька з зловмисників були засуджені до довічних термінів, а також до страти з відстрочкою виконання на два роки. Суд також постановив конфіскувати майно Фань Вея, який керував діяльністю цього злочинного угруповання.

У Китаї діє жорстке законодавство щодо поширення наркотиків. Максимальним покаранням за виробництво і продаж, наприклад, понад 50 г героїну, може стати смертна кара.