Глава МИД Канады назвала решение суда Китая о казни канадца жестоким и бесчеловечным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Власти Канады решительно выступают против смертного приговора, вынесенного судом КНР канадском гражданину. Об этом во вторник заявила журналистам глава МИД страны Кристя Фриланд, передает УНН со ссылкой на CTV News.
"Мы очень обеспокоены этим приговором, - сказала она. - Мы считаем, что это жесткое и жестокое наказание не должно применяться ни в одной стране". Фриланд добавила, что Канада уже много лет "выступает решительно против применения смертной казни".
Ранее стало известно, что Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками. По его данным, подсудимый Фань Вэй участвовал в продаже запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Вместе с ним приговоры были вынесены еще 10 сообщникам, среди которых гражданин США, еще четверо имеют паспорта Мексики.
Согласно материалам следствия, банда занималась подпольным производством метамфетамина, а также организовала сеть теневых каналов по его сбыта. Некоторые из злоумышленников были приговорены к пожизненным срокам, а также к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Суд также постановил конфисковать имущество Фань Вэя, который руководил деятельностью этой преступной группировки.
В Китае действует жесткое законодательство по распространению наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, например, более 50 г героина, может стать смертная казнь.