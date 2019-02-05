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Екс-працівника колонії “ДНР” затримали на Донбасі

Екс-працівника колонії “ДНР” затримали на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Поліцейські об’єднаних сил затримали на КПВВ Майорське колишнього працівника виправної колонії “ДНР”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Бахмутського відділу поліції Донецької області.

Повідомляється, що з 2014 року по жовтень 2018 року житель окупованої Горлівки ніс службу у Микитівській виправній колонії на посаді молодшого інспектора охорони. Чоловік рухався на територію, підконтрольну Україні, до своїх родичів, однак під час перевірки на контрольному пункті пропуску поліцейські виявили факти, які підтверджують його участь у незаконних збройних формуваннях.

Отримавши посаду молодшого інспектора по контролю за ув’язненими, форму та зброю, 42-річний прапорщик здійснював патрулювання периметру колонії. В 2018 році учасник НЗФ вийшов на пенсію за вислугою років.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України “створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності”.

Як повідомляв УНН, минулого тижня працівниця виправної колонії “ДНР”, мешканка окупованої території, добровільно здалася поліцейським і розповіла правоохоронцям про свою “службу”.

Українські Національні Новини

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