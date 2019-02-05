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Экс-сотрудника колонии "ДНР" задержали на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8709 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Полицейские объединенных сил задержали на КПВВ Майорское бывшего сотрудника исправительной колонии "ДНР", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что с 2014 года по октябрь 2018 года житель оккупированной Горловки нес службу в Никитовской исправительной колонии в должности младшего инспектора охраны. Мужчина двигался на территорию, подконтрольную Украине, к своим родственникам, однако во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские обнаружили факты, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях.

Получив должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие, 42-летний прапорщик осуществлял патрулирование периметра колонии. В 2018 году участник НЗФ вышел на пенсию по выслуге лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины “создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности”.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе сотрудница исправительной колонии “ДНР” , жительница оккупированной территории, добровольно сдалась полицейским и рассказала правоохранителям о своей “службе”.

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