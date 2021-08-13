Екс-міністр енергетики: Україна може потрапити під енергетичну залежність від Білорусі і Росії. Опалювальний сезон під загрозою

Цитата:

“Електроенергетичний комплекс сьогодні роздроблений і не координується жодним органом. Всі підприємства підпорядковуються різним міністерствам і відомствам — „Укренерго“, Мінфіну, „Енергоатому“, Кабміну і т. д. Фактично, Міністерству енергетики не підпорядковане жодне підприємство, крім кількох державних шахт. Тому галузь некерована і некоординована. Повинно бути прийнято рішення про призначення віце-прем’єра з ПЕК. Це єдиний рецепт, але може його реалізувати тільки одна людина — президент України ”, каже він.

За словами екс-міністра, зараз уряд поставить задачу збільшити видобуток вугілля і підключать РНБО і президента до процесу.

“Я як людина, яка очолювала галузь при трьох різних урядах можу сказати, що якщо місяць тому для мене ця ситуація була хвилююча, то зараз тривожна. У разі неможливості стабілізувати ситуацію Росія, і Білорусь будуть продавати нам електроенергію з великим задоволенням. Але технічні питання через певний час перейдуть в політичні. Це як було з газом — спочатку по 50 доларів, потім по 250 доларів і все закінчилося Харківськими угодами”, - пояснює екс-міністр енергетики Плачков.

Контекст

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на середину липня до опалювального сезону підготовлено від запланованого більш 50% житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення. Однак учасники енергоринку б’ють на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля, а сама підготовка до опалювального сезону під загрозою.

Детальніше читайте в матеріалі - Опалювальний сезон під загрозою: чому влада не встигає готуватися до холодів