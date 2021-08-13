Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На украинских теплоцентралях не хватает угля для того, чтобы отопительный сезон 2021-2022 мог состояться без перебоев. Более того, многие ТЭС выходят из строя требуя срочных ремонтов. Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики Украины рассказал УНН, почему Украина проваливает подготовку к отопительному сезону.
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“Электроэнергетический комплекс сегодня раздроблен и не координируется ни одним органом. Все предприятия подчиняются разным министерствам и ведомствам — „Укрэнерго“, Минфину, „Энергоатому“, Кабмину и т. д. Фактически, Министерству энергетики не подчинено ни одно предприятие, кроме нескольких государственных шахт. Поэтому отрасль неуправляема и некоординируема. Должно быть принято решение о назначении вице-премьера по ТЭК. Это единственный рецепт, но может его реализовать только один человек — президент Украины”, говорит он.
По словам экс-министра, сейчас правительство поставит задачу увеличить добычу угля и подключат СНБО и президента к процессу.
“Я как человек, который возглавлял отрасль при трех разных правительствах могу сказать, что если месяц назад для меня эта ситуация была волнительна, то сейчас тревожна. В случае невозможности стабилизировать ситуацию Россия, и Беларусь будут продавать нам электроэнергию с большим удовольствием. Но технические вопросы через определенное время перейдут в политические. Это как было с газом — сначала по 50 долларов, потом по 250 долларов и все закончилось Харьковскими соглашениями”, — поясняет экс-министр энергетики Плачков.
Контекст
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на середину июля к отопительному сезону подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Однако участники энергорынка бьют тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля, а сама подготовка к отопительному сезону под угрозой.
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