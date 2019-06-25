Екс-канцлер Австрії ввійшов у наглядову раду російського "Лукойлу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Колишній федеральний канцлер Австрії, екс-лідер Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель ввійшов до складу ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Лукойла".
Новий склад ради директорів був обраний на річних зборах акціонерів.
Вольфганг Шюссель став одним з 11 членів нового керівного органу компанії.
74-річний Вольфганг Шюссель, який був канцлером Австрії у 2000-2007 рр., також є членом ради директорів російської телекомунікаційної компанії "МТС".
Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Шредер назвав законною анексію Криму Росією.