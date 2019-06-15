Шредер назвав законною анексію Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Анексія Криму Росією була законною з юридичної точки зору, її схвалило населення, тому про будь-які "агресивні дії" мова не йде. Про це заявив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Політик 12 червня виступив перед бізнесменами в Бранденбурзі в рамках передвиборної кампанії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої він є.
Шредер назвав Крим "старою російською територією" і зазначив, що за часів СРСР "не мало значення, де Крим був приписаний територіально".
Екс-канцлер в ході виступу також заявив, що санкції, введені проти Росії через ситуацію на сході України, повинні бути скасовані. Крім цього, він закликав Київ до дотримання Мінських домовленостей.
Нагадаємо, екс-канцлер ФРН Шредер розкритикував США за тиск з питання "Північного потоку-2".