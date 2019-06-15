Шредер назвал законной аннексию Крыма Россей

Политик 12 июня выступил перед бизнесменами в Бранденбурге в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является.

Шредер назвал Крым "старой российской территорией" и отметил, что во времена СССР "не имело значения, где Крым был приписан территориально".

Экс-канцлер в ходе выступления также заявил, что санкции, введенные против России из-за ситуации на востоке Украины, должны быть отменены. Помимо этого, он призвал Киев к соблюдению Минских договоренностей.

Напомним, экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал США за давление по вопросу "Северного потока-2".