Шредер назвал законной аннексию Крыма Россей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Аннексия Крыма Россией была законной с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо "агрессивных действиях" речи не идет. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Политик 12 июня выступил перед бизнесменами в Бранденбурге в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является.
Шредер назвал Крым "старой российской территорией" и отметил, что во времена СССР "не имело значения, где Крым был приписан территориально".
Экс-канцлер в ходе выступления также заявил, что санкции, введенные против России из-за ситуации на востоке Украины, должны быть отменены. Помимо этого, он призвал Киев к соблюдению Минских договоренностей.
Напомним, экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал США за давление по вопросу "Северного потока-2".