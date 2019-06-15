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Шредер назвал законной аннексию Крыма Россей

Киев • УНН

 • 22592 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Аннексия Крыма Россией была законной с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо "агрессивных действиях" речи не идет. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Шредер назвал законной аннексию Крыма Россей

Политик 12 июня выступил перед бизнесменами в Бранденбурге в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является.

Шредер назвал Крым "старой российской территорией" и отметил, что во времена СССР "не имело значения, где Крым был приписан территориально".

Экс-канцлер в ходе выступления также заявил, что санкции, введенные против России из-за ситуации на востоке Украины, должны быть отменены. Помимо этого, он призвал Киев к соблюдению Минских договоренностей.

Напомним, экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал США за давление по вопросу "Северного потока-2".

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