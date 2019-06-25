Экс-канцлер Австрии вошел в наблюдательный совет российского "Лукойла"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-лидер Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель вошел в состав совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Лукойла".
Новый состав совета директоров был избран на годовом собрании акционеров.
Шюссель стал одним из 11 членов нового руководящего органа компании.
74-летний Вольфганг Шюссель, который был канцлером Австрии в 2000-2007 гг., также является членом совета директоров российской телекоммуникационной компании "МТС".
Напомним, бывший канцлер Германии Шредер назвал законной аннексию Крыма Россией.