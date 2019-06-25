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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-канцлер Австрии вошел в наблюдательный совет российского "Лукойла"

Киев • УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-лидер Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель вошел в состав совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Лукойла".

Экс-канцлер Австрии вошел в наблюдательный совет российского "Лукойла"

Новый состав совета директоров был избран на годовом собрании акционеров.

Шюссель стал одним из 11 членов нового руководящего органа компании.

74-летний Вольфганг Шюссель, который был канцлером Австрии в 2000-2007 гг., также является членом совета директоров российской телекоммуникационной компании "МТС".

Напомним, бывший канцлер Германии Шредер назвал законной аннексию Крыма Россией.

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