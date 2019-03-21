Економіст: розвиток іпотечного кредитування є стимулом нормальної роботи ринку

Експерт вважає, що треба розвивати ринкову конкурентну економіку і тоді іпотечне кредитування розвинеться разом з іншими інструментами ринковими, адже іпотека невід’ємний інструмент ринкової конкурентної економіки.

“Іпотечне кредитування дуже важливе. Це важливий елемент, щоб залучати певні кошти у розвиток бізнесу. От є у вас нерухомість, земельні ресурси, ви можете брати під це кредит, робити інвестиції, гроші повертати і таке інше. І звісно розблокування іпотечного кредитування пожвавить той же ринок житлової нерухомості”, — пояснив експерт.

За словами Борщевського, іпотечне кредитування — це наслідок нормальної ринкової ситуації, “коли працює ринок і ви не боїтесь заставити свою нерухомість, а з іншого боку ви можете свої гроші інвестувати, вкладати в ті чи інші сфери, в тому числі — у житлові, повертати гроші і працювати”.

“Тобто відсутність іпотечного кредитування з одного боку є похідною, що ринок не працює, з іншого є стимулом для його роботи”, — пояснив він.

УНН раніше вже повідомляв, що на сьогодні питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками, запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” надає іпотеку в рамках співпраці з трьома банками (“Глобус”, Кристалбанк та Укргазбанк).

За оцінками експертів, потенціал ринку іпотечного кредитування вчетверо більше сьогоднішнього рівня і становить близько 10 млрд грн, а на ринку реально працюють з іпотечним кредитуванням не більше 10 банків.