Экономист: развитие ипотечного кредитования является стимулом нормальной работы рынка

Эксперт считает, что надо развивать рыночную конкурентную экономику и тогда ипотечное кредитование разовьется вместе с другими рыночными инструментами, ведь ипотека неотъемлемый инструмент рыночной конкурентной экономики.

"Ипотечное кредитование очень важно. Это важный элемент, чтобы привлекать определенные средства в развитие бизнеса. Вот у вас недвижимость, земельные ресурсы, вы можете брать под это кредит, делать инвестиции, деньги возвращать и так далее. И конечно разблокирование ипотечного кредитования оживит тот же рынок жилой недвижимости", - пояснил эксперт.

По словам Борщевского, ипотечное кредитование - это следствие нормальной рыночной ситуации, "когда работает рынок и вы не боитесь заставить свою недвижимость, а с другой стороны вы можете свои деньги инвестировать, вкладывать в те или иные сферы, в том числе - в жилые, возвращать деньги и работать".

"То есть отсутствие ипотечного кредитования с одной стороны является производной, что рынок не работает, с другой является стимулом для его работы", - пояснил он.

УНН ранее уже сообщал, что сегодня вопросы развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками, запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предоставляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками ("Глобус", Кристалбанк и Укргазбанк).

По оценкам экспертов, потенциал рынка ипотечного кредитования в четыре раза больше сегодняшнего уровня и составляет около 10 млрд грн, а на рынке реально работают с ипотечным кредитованием не более 10 банков.