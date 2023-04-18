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Економіка Китаю після пандемії Covid-19 відновлюється швидше, ніж очікувалося - FT

Економіка Китаю після пандемії Covid-19 відновлюється швидше, ніж очікувалося - FT

Київ • УНН

 • 553869 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Економіка Китаю після пандемії Covid-19 відновлюється швидше, ніж очікувалося. У першому кварталі 2023 року ВВП зріс на 4,5% у річному обчисленні, оскільки уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна прагне відновити довіру бізнесу, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Зазначається, що ВВП Китаю зросло через значне збільшення експорту та інвестицій в інфраструктуру, а також відновлення роздрібного споживання та цін на нерухомість. Офіційні дані, що перевищили очікування аналітиків, були отримані після зусиль уряду Сі Цзіньпіна відновити довіру бізнесу, яка була зруйнована засобами контролю над пандемією та різкими змінами політики у 2022 році.

Сі, який офіційно вступив на безпрецедентний третій термін лідера Комуністичної партії Китаю у березні, прагне відновити економічне зростання. У 2022-му ВВП зріс лише на 3%, не досягнувши офіційної мети в 5,5%, яка вже була найнижчою за десятиліття.

"Безумовно, відновлення йде по плану. Імпульс на початку року був сильнішим, ніж очікувалося", - сказав головний економіст компанії UBS з Китаю Тао Ван.

Повідомляється, що відновлення Китаю має вирішальне значення для глобального економічного зростання цього року, оскільки розвинені країни борються з постійно високою інфляцією, зростанням процентних ставок і повільним зростанням у зв’язку з пандемією та повномасштабним вторгненням росії в Україну.

"Національна економіка продемонструвала стабільне відновлення та зробила хороший старт", - заявило Національне бюро статистики Китаю, однак попередило, що "ситуація складна та нестабільна, неадекватний внутрішній попит залишається помітним, а основа для економічного відновлення ще не міцна".

У грудні 2022 року Китай відмовився від обмежень, пов’язаних із COVID-19, на тлі народного спротиву постійним локдаунам, які паралізували міста по всій країні протягом більшої частини року. Це призвело до розв’язання відкладеного попиту в секторі роздрібної торгівлі, де продажі зросли на 5,8% в річному обчисленні в першому кварталі та на 10,6% в березні, зазначає FT. Прем'єр-міністр Лі Цян у березні в парламенті Китаю заявив, що уряд пом'якшить обмеження для бізнесу, які позбавили забудовників і інтернет-платформ мільярди доларів.

Економісти відзначили, що у другому кварталі імпульс пожвавиться завдяки ефекту низької бази, але попередили, що споживання та нерухомість можуть мати проблеми з підтриманням високих темпів зростання, тоді як експорт може опинитися під загрозою через слабкі розвинені ринки. За словами експертів, адміністрація Сі Цзіньпіна також залишалася "у складному становищі" через відсутність довіри до неї після "перешкод" приватному сектору.

Нагадаємо

У 2022 році населення Китаю скоротилося приблизно на 850 000 осіб при населенні 1,41175 мільярда, що стало першим випадком з 1961 року, останнього року Великого голоду в Китаї. Унаслідок цього очікується початок тривалого періоду зниження кількості громадян із серйозними наслідками для китайської економіки та світу.

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