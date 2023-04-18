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Экономика Китая после пандемии Covid-19 восстанавливается быстрее, чем ожидалось - FT

Экономика Китая после пандемии Covid-19 восстанавливается быстрее, чем ожидалось - FT

Киев • УНН

 • 553866 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Экономика Китая после пандемии Covid-19 восстанавливается быстрее, чем ожидалось. В первом квартале 2023 года ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении, поскольку правительство китайского лидера Си Цзиньпина стремится восстановить доверие бизнеса, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Отмечается, что ВВП Китая вырос из-за значительного увеличения экспорта и инвестиций в инфраструктуру, а также восстановления розничного потребления и цен на недвижимость. Официальные данные, превысившие ожидания аналитиков, были получены после усилий правительства Си Цзиньпина восстановить доверие бизнеса, которое было разрушено средствами контроля над пандемией и резкими изменениями политики в 2022 году.

Си, который официально вступил на беспрецедентный третий срок лидера Коммунистической партии Китая в марте, стремится восстановить экономический рост. В 2022-м ВВП вырос всего на 3%, не достигнув официальной цели в 5,5%, которая уже была самой низкой за десятилетие.

"Безусловно, восстановление идет по плану. Импульс в начале года был сильнее, чем ожидалось", - сказал главный экономист компании UBS с Китая Тао Ван.

Сообщается, что восстановление Китая имеет решающее значение для глобального экономического роста в этом году, поскольку развитые страны борются с постоянно высокой инфляцией, ростом процентных ставок и медленным ростом в связи с пандемией и полномасштабным вторжением россии в Украину.

"Национальная экономика продемонстрировала стабильное восстановление и сделала хороший старт", - заявило Национальное бюро статистики Китая, однако предупредило, что "ситуация сложная и нестабильная, неадекватный внутренний спрос остается заметным, а основа для экономического восстановления еще не прочна".

В декабре 2022 года Китай отказался от ограничений, связанных с COVID-19, на фоне народного сопротивления постоянным локдаунам, которые парализовали города по всей стране в течение большей части года. Это привело к решению отложенного спроса в секторе розничной торговли, где продажи выросли на 5,8% в годовом исчислении в первом квартале и на 10,6% в марте, отмечает FT. Премьер-министр Ли Цян в марте в парламенте Китая заявил, что правительство смягчит ограничения для бизнеса, которые лишили застройщиков и интернет-платформ миллиардов долларов.

Экономисты отметили, что во втором квартале импульс оживится благодаря эффекту низкой базы, но предупредили, что потребление и недвижимость могут иметь проблемы с поддержанием высоких темпов роста, тогда как экспорт может оказаться под угрозой из-за слабых развитых рынков. По словам экспертов, администрация Си Цзиньпина также оставалась "в сложном положении" из-за отсутствия доверия к ней после "препятствий" частному сектору.

Напомним

В 2022 году население Китая сократилось примерно на 850 000 человек при населении 1,41175 миллиарда человек, что стало первым случаем с 1961 года, последнего года Великого голода в Китае. В результате этого ожидается начало длительного периода снижения численности граждан с серьезными последствиями для китайской экономики и мира.

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