Еко-активісти за допомогою дронів планують паралізувати роботу аеропорту Хітроу з 13 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Група радикальних екологічних активістів оголосила, що вона має намір з 13 вересня почати запуск безпілотних літальних апаратів (БПЛА) поблизу аеропорту Хітроу в Лондоні, що, ймовірно, призведе до скасування всіх рейсів. Про це повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на заяву групи прихильників заходів щодо боротьби зі зміною клімату під назвою Heathrow Pause, інформує УНН.
“З 13 вересня ми будемо використовувати лазівку в правилах техніки безпеки аеропорту Хітроу і будемо запускати БПЛА всередині закритої зони”, — цитує агентство заяву групи. “Як ми розуміємо, авіаційна влада у відповідь скасує всі рейси”, — припускають екологічні активісти. “Безпілотники не будуть запускатися на шляху літаків, так що не буде ризику завдати шкоди кому-небудь”, — запевняє Heathrow Pause.
Як повідомляла в цьому місяці газета Daily Mail, група Heathrow Pause відкололася від екологічного руху Extinction Rebellion. У квітні активісти Extinction Rebellion протягом двох тижнів блокували рух на транспортних магістралях Лондона, заважали роботі метро і перекривали вхід в будівлю Лондонської фондової біржі, вимагаючи від влади країни активних дій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. В ході квітневих протестів британська поліція затримала більше тисячі чоловік.
Як писав УНН на початку серпня, аеропорт Хітроу скасував 177 рейсів через страйки.