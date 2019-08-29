Еко-активісти за допомогою дронів планують паралізувати роботу аеропорту Хітроу з 13 вересня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Група радикальних екологічних активістів оголосила, що вона має намір з 13 вересня почати запуск безпілотних літальних апаратів (БПЛА) поблизу аеропорту Хітроу в Лондоні, що, ймовірно, призведе до скасування всіх рейсів. Про це повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на заяву групи прихильників заходів щодо боротьби зі зміною клімату під назвою Heathrow Pause, інформує УНН.

“З 13 вересня ми будемо використовувати лазівку в правилах техніки безпеки аеропорту Хітроу і будемо запускати БПЛА всередині закритої зони”, — цитує агентство заяву групи. “Як ми розуміємо, авіаційна влада у відповідь скасує всі рейси”, — припускають екологічні активісти. “Безпілотники не будуть запускатися на шляху літаків, так що не буде ризику завдати шкоди кому-небудь”, — запевняє Heathrow Pause.

Як повідомляла в цьому місяці газета Daily Mail, група Heathrow Pause відкололася від екологічного руху Extinction Rebellion. У квітні активісти Extinction Rebellion протягом двох тижнів блокували рух на транспортних магістралях Лондона, заважали роботі метро і перекривали вхід в будівлю Лондонської фондової біржі, вимагаючи від влади країни активних дій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. В ході квітневих протестів британська поліція затримала більше тисячі чоловік.

Як писав УНН на початку серпня, аеропорт Хітроу скасував 177 рейсів через страйки.

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