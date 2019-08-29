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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112360 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120507 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125590 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151035 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150621 просмотра

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Эко-активисты с помощью беспилотников планируют парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября

Эко-активисты с помощью беспилотников планируют парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Группа радикальных экологических активистов объявила, что она намерена с 13 сентября начать запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне, что, вероятно, приведет к отмене всех рейсов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление группы сторонников мер по борьбе с изменением климата под названием Heathrow Pause, информирует УНН.

“С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать БПЛА внутри закрытой зоны”, — цитирует агентство заявление группы. “Как мы понимаем, авиационные власти в ответ отменят все рейсы”, — предполагают экологические активисты. “Беспилотники не будут запускаться на пути самолетов, так что не будет риска нанесли ущерб кому-либо”, — заверяет Heathrow Pause.

Как сообщала в этом месяце газета Daily Mail, группа Heathrow Pause откололась от экологического движения Extinction Rebellion. В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала больше тысячи человек.

Как писал УНН в начале августа, аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки.

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