Эко-активисты с помощью беспилотников планируют парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября

“С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать БПЛА внутри закрытой зоны”, — цитирует агентство заявление группы. “Как мы понимаем, авиационные власти в ответ отменят все рейсы”, — предполагают экологические активисты. “Беспилотники не будут запускаться на пути самолетов, так что не будет риска нанесли ущерб кому-либо”, — заверяет Heathrow Pause.

Как сообщала в этом месяце газета Daily Mail, группа Heathrow Pause откололась от экологического движения Extinction Rebellion. В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала больше тысячи человек.

Как писал УНН в начале августа, аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки.