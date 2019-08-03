Аеропорт Хітроу скасував 177 рейсів через страйки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Аеропорт Хітроу через страйки членів британської профспілки Unite, які заплановані на 5 і 6 серпня, змушений скасувати 177 авіарейсів в ці дні. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Повідомляється, що профспілка відкинула чергову пропозицію представників Хітроу про підвищення зарплат співробітників, однак новий раунд переговорів повинен пройти протягом дня і страйк не відбудеться, якщо сторони домовляться.
В Хітроу наразі не назвали, які рейси будуть скасовані, але це стосується 91 авіаперевізника. Тому пасажири повинні уточнювати у авіакомпаній, чи буде скасований той чи інший рейс. Також, в Хітроу додали, що за скасовані рейси авіакомпанії можуть запропонувати інші рейси або повернути кошти.
Нагадаємо, страйк співробітників іспанської авіакомпанії Iberia в аеропорту Барселони “Ель-Прат” призвів до скасування 73 рейсів.