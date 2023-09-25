Ефіопська бігунка оновила світовий рекорд марафону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Ефіопська бігунка Тіґіст Ассефа встановила світовий рекорд жіночого марафону. Сталося це на престижному старті у німецькому Берліні. Вона пробігла 42 км і 195 м з результатом 2:15:53 години. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Ассефа на початку своєї кар'єри спеціалізувалася з бігу на середні дистанції, але у 2022 році почала змагатися у марафоні. Зокрема, ефіопська бігунка виграла Берлінський марафон з рекордом турніру та третім найкращим часом в історії жіночих забігів на цій дистанції.
Першу третину Берлінського марафону легкоатлетки провели у рівній боротьбі. Однак на 16-му кілометрі дистанції лідерками забігу стали, власне, Ассефа та її співвітчизниця Воркенеш Едеса.
Половину дистанції Тіґіст пробігла за 1:06:20 години з перевагою над іншими учасницями та майже на хвилину випереджала світовий рекорд. На фініші марафону Ассефа з часом 2:11:53 години майже на шість хвилин випередила найближчу конкурентку – кенійку Шейлу Чепкіруї.
Ефіопка випередила попередній рекорд більш ніж на дві хвилини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 12 000 спортсменів і мегастадіон у формі лотоса. У Китаї стартують Азійські ігри