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Ефіопська бігунка оновила світовий рекорд марафону

Ефіопська бігунка оновила світовий рекорд марафону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Ефіопська бігунка Тіґіст Ассефа встановила світовий рекорд жіночого марафону. Сталося це на престижному старті у німецькому Берліні. Вона пробігла 42 км і 195 м з результатом 2:15:53 години. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Ассефа на початку своєї кар'єри спеціалізувалася з бігу на середні дистанції, але у 2022 році почала змагатися у марафоні. Зокрема, ефіопська бігунка виграла Берлінський марафон з рекордом турніру та третім найкращим часом в історії жіночих забігів на цій дистанції.

Першу третину Берлінського марафону легкоатлетки провели у рівній боротьбі. Однак на 16-му кілометрі дистанції лідерками забігу стали, власне, Ассефа та її співвітчизниця Воркенеш Едеса.

Половину дистанції Тіґіст пробігла за 1:06:20 години з перевагою над іншими учасницями та майже на хвилину випереджала світовий рекорд. На фініші марафону Ассефа з часом 2:11:53 години майже на шість хвилин випередила найближчу конкурентку – кенійку Шейлу Чепкіруї.

Ефіопка випередила попередній рекорд більш ніж на дві хвилини.

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